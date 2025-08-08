Lamborghini-Crash am Stilfser Joch

Von: luk

Trafoi – Im unteren Bereich der Straße zum Stilfser Joch bei der Kreuzung Hl. Drei Brunnen ist es am Freitag zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall gekommen.

Ein Lamborghini und ein weiteres Fahrzeug krachten zusammen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Auch die Leitplanken wurden beschädigt.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stilfs, das Weiße Kreuz und die Ortspolizei. Es gibt keine Verletzten. Allerdings kam es auf der Passstraße zu Verkehrsbehinderungen.