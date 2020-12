Lana: Drogen in der Wohnung – und eine Armbrust

Lana – Die Carabinieri von Meran haben einen 32-Jährigen aus Lana wegen des Verdachts auf Herstellung und Besitz von Drogen und wegen illegalen Waffenbesitzes angezeigt. Der Mann ist bereits polizeibekannt.

Mehrere Anrainer hatten die Notrufnummer 112 gegen 23.00 Uhr abends angerufen und sich über nächtliche Ruhestörung beklagt. Neben Schreien und seien auch Schieben eingeschlagen worden. Die Carabinieri von Meran schickte eine Streife der Station aus Schenna an den Einsatzort.

Als die Ordnungshüter auftauchten, flüchtete der mutmaßliche Urheber des Lärms zu Fuß in Richtung Ortszentrum. Anschließend entwendete er den Traktor seines Bruders und versuchte weiter, den Carabinieri zu entkommen.

Die Ordnungshüter durchsuchten inzwischen die Wohnung des Verdächtigen. Dort stießen die Ermittler auf 800 Gramm Marihuana, vier Cannbis-Pflanzen, ein halbes Gramm Haschisch, eine Präzisionswaage sowie ein kleines Gewächshaus samt Belüftungssystem, Wärmelampe und geeignetem Düngemittel.

Außerdem wurden unter anderem ein Luftdruckgewehr und eine Armbrust gefunden. Sämtliches Material wurde beschlagnahmt.

Der 32-Jährige, dem es in der Nacht gelungen war, sich dem Zugriff der Carabinieri zu entziehen, tauchte erst am nächsten Morgen in seiner Wohnung wieder auf, weshalb eine Verhaftung auf frischer Tat nicht mehr möglich war. Deshalb kassierte der Mann „nur“ eine Anzeige.