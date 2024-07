Lana: Unfall zwischen Auto und Camper

Von: ka

Lana – In Lana geschah am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge prallten gegen 17.30 Uhr in der Max Valier Straße aus bisher unbekannten Gründen ein Auto und ein Camper aufeinander. Dabei erlitt eine 81-jährige Frau schwere Verletzungen. Sie wurde vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Meran gebracht. Ein 58 Jahre alter Mann aus Deutschland und ein 79-Jähriger aus Lana wurden hingegen leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung ebenfalls in das Krankenhaus von Meran eingeliefert.

Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Lana, ein Rettubgswagen des Roten Kreuzes Meran, ein Notarzteinsatzfahrzeug der Sektion Meran, die Freiwillige Feuerwehr von Lana sowie die Carabinieri.