Land trauert um Volksmusikpfleger Franz Kofler

Bozen – Am vergangenen Sonntag, 16. Februar, ist der Volksmusikant und Volksmusikpfleger Franz Kofler im Alter von 82 Jahren verstorben. Landesrat Philipp Achammer würdigt Kofler als einen “weichenstellenden Volksmusikpfleger, der wesentlich dazu beigetragen hat die Volksmusik in Südtirol zu institutionalisieren und ihr damit zum Aufschwung verholfen hat. Franz Kofler hat die Volksmusik in Südtirol wieder zum Klingen gebracht.” Koflers Angehörigen spricht Achammer im Namen der Landesregierung und der Landesverwaltung das Beileid aus.

Franz Kofler ist dem 1979 gegründeten Referat Volksmusik am damaligen Institut für Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache als Volksmusikpfleger vorgestanden. Diese Funktion übte Kofler bis 1995 aus und sorgte in dieser Zeit dafür, dass die Volksmusik wieder belebt wurde. Dafür war er im ganzen Land unterwegs, knüpfte Kontakte zu Musizierenden und Singenden, organisierte Seminare und offene Volksmusik-Singabende. Der kürzlich verstorbene Volksmusikvorscher Walter Deutsch schrieb über Kofler: “Franz Kofler war einer jener wenigen, der mit einem inneren und äußeren Auftrag es schaffte, eine volksmusikalische Brücke vom vergessenen Gestern in das gelebte Heute zu bauen.”

Auch Manuela Cristofoletti, Koordinatorin des Referats Volksmusik, würdigt Kofler für seinen unermüdlichen Einsatz, unter anderem für die Volksmusiksammlung Quellmalz. “Aufgrund seiner Tätigkeit als Volksmusikpfleger und seiner Leidenschaft für die Tontechnik entstanden in der Anfangszeit unzählige Tonaufnahmen von Veranstaltungen und von Seminaren. Franz sammelte auch Notenmaterial und wurde so auf die umfangreiche volksmusikalische Sammlung des deutschen Musikwissenschaftlers Alfred Quellmalz aus den 1940er-Jahren aufmerksam. Ihm ist es zu verdanken, dass diese Sammlung heute nahezu vollständig in Bozen, im Referat Volksmusik, aufbewahrt ist.”

Kofler ist zudem Initiator der Alpenländischen Sing- und Musizierwoche, die in diesem Jahr zum 44. Mal mit Teilnehmenden aus Südtirol, Österreich und Bayern organisiert wird. “Auch nach seiner Pensionierung blieb Franz unermüdlich, er musizierte in verschiedenen Gruppen, initiierte Projekte, wirkte als Referent bei Seminaren, arbeitete an Publikationen mit. Wir konnten immer auf ihn zählen. Südtirols Volksmusikszene hat einen großartigen Musikant und Freund verloren, der in seinem Tun ein großes Vorbild war und für unsere Arbeit im Referat Volksmusik auch weiterhin bleiben wird, unser Beileid gilt seinen Angehörigen”, sagt Cristofoletti.