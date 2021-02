Landesregierung entscheidet über Lockdown – VIDEO

Bozen – Die Landesregierung ist in dieser Woche somit am Mittwochfrüh in Videokonferenz zusammengetreten.

Themen waren das Coronavirus und der Lockdown. Die allgemeine Bewegungsfreiheit wird für ganz Südtirol weiterhin eingeschränkt – mindestens bis 14. März.

Landeshauptmann Arno Kompatscher wird eine entsprechende Verordnung erlassen.

Bis 14. März bleiben auch Mittel- sowie Oberschulen und Universität im Fernunterricht. Für die Kleinkinderbetreuung, die Kindergärten und die Grundschule startet hingegen ab 1. März kehrt der Präsenzunterricht. Ausnahmen gelten für jene Gemeinde, in denen Mutationen des Coronavirus nachgewiesen wurden. Dort bleibt der Fernunterricht bis 7. März aufrecht.

Das Wiederöffnen der schulischen Dienste im Primärbereich soll mit kinderfreundlichen – sogenannten prädiagnostischen – Tests begleitetet werden. Trotzdem warnt Kompatscher: Sondermaßnahmen könnten in einzelnen immer dann ergriffen werden, falls gefährliche Mutationen festgestellt werden. Dabei geht es in erster Linie um die südafrikanische und die brasilianische und nicht um die englische Variante.

Zusätzliche Maßnahmen sind in Gemeinden auch dann möglich, wenn es ein besonders auffälliges Infektionsgeschehen gibt. Thema in der Landesregierung waren auch die Hilfsmaßnahmen, um die Bürger in der Krisensituation zu unterstützen.