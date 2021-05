Landeswetterdienst: Dieser Frühling war kühler und trockener

Bozen – Der heute ausklingende Monat Mai und der Frühling insgesamt waren sehr kühl, heißt es aus dem Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz.

Wie bereits der April war auch der Mai ein sehr kühler Monat, die Temperaturen lagen südtirolweit rund zwei Grad Celsius unter dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre, fassen die Meteorologen des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz zusammen. Noch kühler als heuer war allerdings der Mai 2019. Auch der meteorologische Frühling mit seinen drei Monaten März, April und Mai war einer der kühlsten der vergangenen 30 Jahre.

Höchster und niedrigster Temperaturwert

Die höchste Temperatur dieses Monats wurde am 10. Mai an der Wetterstation Branzoll gemessen, und zwar mit 28,6 Grad. Der tiefste Wert dieses Monats wurde am Morgen des 8. Mai in Welsberg mit minus 3,2 Grad verzeichnet.

Frühling insgesamt um 30 Prozent trockener

Einzig im Mai waren die Niederschlagsmengen in diesem Frühling relativ ausgeglichen. Während März und April relativ trocken verliefen, konnte der Mai die Niederschlagsbilanz des Frühlings etwas ausgleichen. Trotzdem war dieser Frühling um 30 Prozent trockener als üblich.

Neuheit Klimadiagramme

Die Temperaturen und die Niederschlagsmengen im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt sind sehr gut an einem neuen Produkt erkennbar, das der Landeswetterdienst ab sofort auf seiner Homepage anbietet: Seit heute sind die Klimadiagramme mit den Angaben zu den Temperaturen und den Niederschlagsmengen für Bozen, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Toblach online: Sie werden täglich aktualisiert. Auch ihnen kann abgelesen werden, ob die aktuellen Daten über oder unter dem langjährigen Durchschnitt liegen: wetter.provinz.bz.it/ klimadiagramme.asp

Wie geht es weiter?

Der Juni beginnt morgen gebietsweise mit Hochnebel, später setzt sich die Sonne durch. Im Laufe der Woche geht es recht sonnig weiter, blicken die Landesmeteorologen voraus: An den kommenden Vormittagen gibt es jeweils einige Hochnebelfelder, nachmittags werden die Quellwolken größer, die Schauerneigung nimmt zu. Die Temperaturen erreichen sommerliche Werte.

Wetterbericht online

Informationen über die allgemeine Wetterlage und die weitere Entwicklung des Wetters in Südtirol gibt es laufend aktualisiert hier: wetter.provinz.bz.it.