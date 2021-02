Langsame Schritte beim Impfen

Bozen – Aufgrund von Lieferverzögerungen gibt es in Südtirol derzeit kaum neue Impftermine. Die Impfaktion zur Bekämpfung der Pandemie gehe daher in Südtirol nur sehr langsam weiter, erklärt der Generaldirektor des Sanitätsbetriebs Florian Zerzer. In dieser Woche kommen rund 5.000 Impfdosen in Südtirol an – weniger als erwartet.

Daher werden damit nur Zweitimpfungen vorgenommen. Medienberichten zufolge wird es in den kommenden Tagen nur wenige Hundert neue Impftermine geben.

Zerzer hofft, dass in Kürze wieder mehr geimpft werden kann. Besonders wenn die Lieferungen des Impfstoff-Herstellers Moderna richtig anlaufen.

Dieser wurde bereits eingesetzt: Am Wochenende sind damit rund 300 Senioren bei einem Impftag in Terlan geimpft worden.