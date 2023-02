Lawine am Speikboden: Skifahrer außerhalb der Piste verschüttet

Sand in Taufers – Am Freitagabend ist gegen 19.30 Uhr in der Region Speikboden bei Sand in Taufers nach einem Lawinenabgang eine Suchaktion gestartet worden.

Im Einsatz standen die Bergrettung, der Notarzt, die Carabinieri und die Finanzwache.

Ein Skifahrer aus Südtirol im Alter von ungefähr 30 Jahren war im Skigebiet außerhalb der Piste von den Schneemassen erfasst worden. Seine Angehörigen hatten Alarm geschlagen, als er nicht zurückgekehrt war.

Gegen 22.30 Uhr wurde eine Person unter dem Lawinenkegel geborgen und konnte reanimiert werden. Mit schweren Verletzungen brachte man sie ins Brunecker Krankenhaus.

Auch die Notfallseesorge war im Einsatz.