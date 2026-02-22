Meran 2000: 50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt Lawinenabgang

Von: mk

Meran – Eine Lawine hat sich am heutigen Sonntag gegen 12.45 Uhr am Vorderen Plattinger bei Meran 2000 gelöst. Wie stol.it berichtet, ging das Schneebrett in der Gegend Kesselberg nieder. Da Einfahrtsspuren entdeckt wurden, wurde eine Suchaktion in Gang gesetzt – unglücklicherweise mit traurigem Ausgang.

Ein 50-jähriger Tourenskifahrer aus dem Sarntal ist laut einem Bericht von Alto Adige online von den Einsatzkräften unter den Schneemassen hervorgeholt worden. Der Mann war bereits tot.

Zudem Lawinenabgang war es gegen 12.45 Uhr gekommen. 50 bis 70 Bergretter aus Meran, Lana und Sarnthein sind ausgerückt. Auch die Bergrettung der Finanzpolizei beteiligte sich an der Suche mit mehreren Hundestaffeln.

Zudem überflogen Flugretter mit den Hubschraubern Pelikan 1 und 3 die Zone und hielten Ausschau.