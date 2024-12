Lawinen können im schwachen Altschnee ausgelöst werden

Von: lup

Bozen – Die teils überschneiten Triebschneeansammlungen bilden derzeit die Hauptgefahr in Südtirols Bergen. Laut Lawinenreport können Lawinen im schwachen Altschnee ausgelöst werden.

Mit Neuschnee und mäßigem Wind aus östlichen Richtungen entstehen am Sonntag teilweise weitere Triebschneeansammlungen. In den letzten zwei Tagen entstanden in hohen Lagen und im Hochgebirge teils leicht auslösbare Triebschneeansammlungen. Diese Gefahrenstellen sind teils überschneit und damit schwer zu erkennen. Sie liegen vor allem an steilen Nordwest-, Nord- und Südosthängen oberhalb von rund 2000 m. Vorsicht vor allem in Kammlagen, Rinnen und Mulden. Im Hochgebirge sind die Gefahrenstellen häufiger und an allen Expositionen vorhanden. Lawinen sind eher klein aber schon von einzelnen Wintersportlern auslösbar.

Zudem können vereinzelt Lawinen auch im Altschnee ausgelöst werden und vereinzelt mittlere Größe erreichen, vor allem an sehr steilen Nordwest-, Nord- und Osthängen oberhalb von rund 2400 m. Vorsicht ist vor allem in Kammlagen, Rinnen und Mulden geboten. In den Hauptniederschlagsgebieten sind einzelne kleine Gleitschneelawinen möglich.

Nebst der Verschüttungsgefahr sollte auch die Mitreiß- und Absturzgefahr beachtet werden. Der Lawinenwarndienst hat derzeit wenig Informationen aus dem Gelände, weshalb die Lawinengefahr vor Ort besonders gründlich überprüft werden sollte.