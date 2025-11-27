Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lawinenabgang in Tirol: Sechs Teilverschüttete befreit
Bei dem Lawinenabgang kam es zu Verschütteten

Lawinenabgang in Tirol: Sechs Teilverschüttete befreit

Donnerstag, 27. November 2025 | 12:18 Uhr
Bei dem Lawinenabgang kam es zu Verschütteten
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Bei einem Lawinenabgang am Stubaier Gletscher in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) sind Donnerstagvormittag mehrere Wintersportler verschüttet worden. Das Schneebrett war im freien Skiraum im Bereich der Daunscharte abgegangen. In Teilen erreichten die Schneemassen auch den unteren Abschnitt einer Piste, die daraufhin gesperrt wurde. Dort im Nahbereich wurden sechs Teilverschüttete von den Einsatzkräften befreit, sagte ein Sprecher der Stubaier Gletscherbahnen zur APA.

Allesamt wurden lebend geborgen. Ob und wenn ja wie schwer, sie verletzt waren, war vorerst nicht bekannt. Die Suche nach möglichen Verschütteten im freien Skiraum dauerte indes noch an. Es blieb unklar, ob sich dort tatsächlich noch Verschüttete befanden.

Mehrere Personen sollen sich zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs im freien Gelände aufgehalten haben, hatte es am Vormittag seitens der Gletscherbahnen geheißen. Fest stand jedenfalls, dass bei einigen der betroffenen Wintersportler ausgelöste Lawinenairbags beobachtet wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei die Lawine durch Variantenfahrer ausgelöst worden.

Rund 250 Einsatzkräfte

Der Lawinenabgang hatte jedenfalls eine großangelegte Suchaktion unter Beteiligung mehrerer Bergrettungen, von Lawinensuchhunden sowie dreier Rettungshubschrauber zur Folge. Rund 250 Einsatzkräfte waren an Ort und Stelle und suchten den Lawinenkegel nach möglichen Verschütteten ab.

