Lawinenrettungsübung in Rein in Taufers

Von: luk

Rein in Taufers – Am Samstag, den 29. März, fand in Rein in Taufers eine groß angelegte Lawinenrettungsübung statt. Daran beteiligt waren die Bergrettungseinheit der Finanzpolizei aus Bruneck, die Luftfahrtabteilung der Finanzpolizei in Bozen sowie die freiwillige Bergrettung (BRD-AVS) und die Feuerwehren von Sand in Taufers und dem Ahrntal.

Auf rund 2.500 Metern Höhe, nahe der Kasseler Hütte und dem Tristennöckl, wurde der Abgang einer Lawine mit mehreren verschütteten Personen simuliert. Ziel der Übung war es, Such- und Rettungsabläufe zu optimieren und die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Einsatzkräften zu verbessern.

Nach einem Lagebriefing wurden die Rettungsteams per Hubschrauber zum Einsatzort geflogen. Dort kamen Lawinenverschüttetensuchgeräte, Sonden und Lawinenhunde zum Einsatz, um die Verschütteten zu orten. Nach der Bergung leisteten die Einsatzkräfte erste Hilfe, bevor die Schwerverletzten evakuiert wurden.

Die dreistündige Übung wurde von Walter Unteregelsbacher (BRD-AVS) und Maresciallo Federico Cerana geleitet. Beide betonten die Bedeutung regelmäßiger Schulungen, da im Ernstfall jede Minute über Leben und Tod entscheiden könne.

Die Aktion erhielt großes Lob von der lokalen Bevölkerung, vertreten durch den Bürgermeister von Sand in Taufers. Auch die Bergrettung BRD-AVS zeigte sich zufrieden mit dem erfolgreichen Ablauf und dankte der Finanzpolizei für ihre Unterstützung.