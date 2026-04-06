Lawinenunglück in der Pfitsch: Skitourengeher in kritischem Zustand

Von: luk

Pfitsch/Bozen – Nach einem Lawinenabgang in der Pfitsch bleibt ein Skitourengeher (37) aus der Provinz Vicenza in kritischem Zustand. Der Mann war im Bereich der Grabspitze im Pfitschtal von einer Lawine erfasst und verschüttet worden.

Nach seiner Bergung wurde er ins Krankenhaus Bozen eingeliefert, wo er derzeit auf der Intensivstation behandelt wird. Laut dem Primar für Notfall- und Intensivmedizin, Marc Kaufmann, ist der Zustand des Patienten weiterhin äußerst kritisch, wie Alto Adige online berichtet.

Der Lawinenabgang wurde von einem Zeugen beobachtet, der umgehend Alarm schlug. Die Rettungskräfte rückten daraufhin zur Unglücksstelle aus.

Dank des Einsatzes eines Lawinenverschütteten-Suchgeräts konnte der Mann schließlich in rund eineinhalb Metern Tiefe geortet und geborgen werden. Anschließend wurde er notfallmedizinisch versorgt und per Helikopter ins Krankenhaus gebracht.

Laut Angaben der Bergrettung handelte es sich um eine sehr große Lawine mit einer Breite von rund 300 Metern und einer Länge von etwa 900 Metern. Die Abrisskante wurde mit rund 2,5 Metern angegeben.

Die Grabspitze liegt in den Pfunderer Bergen und ist insbesondere im Frühjahr ein Ziel für Skitouren.