“Artemis 2”-Astronauten erreichen Einflusssphäre des Mondes

Von: APA/dpa/AFP

Für die Artemis-Astronauten hat am Montag die letzte Etappe vor ihrer Umrundung des Mondes begonnen. Die Astronauten seien am Montag um 06.42 Uhr MESZ in den “Mond-Einflussbereich” eingetreten, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Damit wirkt sich die Anziehungskraft des Mondes nun stärker auf die Orion-Raumkapsel aus als die der Erde. Für das Manöver sind sechs Stunden vorgesehen. Die Raumkapsel soll dabei den Mond umrunden, aber nicht auf ihm landen.

Die Crew – US-Astronauten Victor Glover, Christina Koch und Reid Wiseman sowie der kanadische Astronaut Jeremy Hansen – sind derzeit als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren auf dem Weg zum Mond. Für Glover, Koch und Wiseman ist es der zweite Flug ins All, für Hansen der erste. Koch ist die erste Frau an Bord einer Mond-Mission der NASA, Glover der erste Schwarze Mensch und Hansen der erste Kanadier.

Sie waren in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der “Orion”-Kapsel mit dem Raketensystem “Space Launch System” vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben. Rund 24 Stunden später verließen sie mit einem speziellen Manöver die Erdumlaufbahn.

Crew hat ereignisreiche Stunden vor sich

“Artemis 2” baut auf den Erfahrungen der unbemannten Mission “Artemis 1” von 2022 auf. Der Flugverlauf von “Artemis 2” gleicht insgesamt einer Acht um Erde und Mond. Die Crew soll nun um den Mond herumfliegen und am Samstag (MESZ) im Meer wieder auf der Erde aufkommen.

In den nächsten Stunden soll das Raumschiff dem Mond am nächsten kommen – etwa 7.500 Kilometer hinter der erdabgewandten Seite. Von dort aus können die Astronauten dann Erde und Mond gleichzeitig sehen – und sogar auch eine Sonnenfinsternis, bei der die Sonne aus der Perspektive von “Orion” hinter dem Mond verschwindet.

Zudem könnten sie sich auch weiter von der Erde entfernen als jemals Menschen zuvor. Den bisherigen Rekord stellte die Crew der “Apollo 13”-Mission 1970 mit rund 400.171 Kilometern auf.

Astronauten feierten Ostern auf dem Weg zum Mond

Zuvor feierten die vier Astronauten auf dem Weg zum Mond Ostern. In der “Orion”-Kapsel, die etwa so viel Platz bietet wie zwei Minivans, hätten sie Ostereier versteckt, sagte die US-Astronautin Koch. “Es waren zwar eigentlich dehydrierte Rühreier, aber wir waren alle ziemlich glücklich damit.”