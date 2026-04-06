Aktuelle Seite: Home > Italien > Mehr Luxus: Adria-Strände starten mit neuem Konzept in die Sommersaison
Saison soll ausgedehnt werden

Mehr Luxus: Adria-Strände starten mit neuem Konzept in die Sommersaison

Montag, 06. April 2026 | 11:29 Uhr
Flip Flops Urlaub
fotolia.de/dragonstock
Schriftgröße

Von: luk

Jesolo/Bibione/Caorle – Die Badeorte an der Adriaküste Venetiens setzen zur Sommersaison 2026 verstärkt auf Qualität statt Quantität. Weniger Sonnenschirme, dafür mehr Serviceangebote. So lautet die Strategie, mit der die Strände attraktiver werden und die Saison verlängert werden soll.

Den Auftakt macht Jesolo: Dort entsteht derzeit ein neues Strandkonzept mit Investitionen von rund zehn Millionen Euro. Zwischen Piazza Brescia und Piazza Mazzini werden unter anderem Padel-Plätze, Fitnessbereiche, Kinderspielzonen mit Betreuung sowie neue Promenaden geschaffen. Auch gastronomische Betriebe werden erweitert, etwa durch größere Flächen und Dachterrassen für Veranstaltungen. Ziel ist es, den Badeort ganzjährig attraktiver zu machen.

Auch Bibione setzt auf neue Angebote. Am Lido San Giorgio entstehen mehrere exklusive “VIP-Bereiche” mit großzügigen Strandplätzen, Holzstegen und Whirlpool-Anlagen direkt am Meer. Teile des Strandes sind bereits geöffnet, einige Sonnenschirme werden zu Saisonbeginn sogar kostenlos angeboten.

In Caorle steht die Eröffnung eines neuen Luxus-Familienresorts im Fokus. Das Hotel „Cavallino Bianco“ verfügt über mehr als 100 Suiten, große Wellnessbereiche und einen fünf Hektar großen Privatstrand. Parallel werden neue Services getestet, darunter kostenpflichtige Warmwasserduschen mit aufladbaren Karten.

Auch andere Badeorte wie Sottomarina und Lido di Venezia investieren in Modernisierung und Nachhaltigkeit. Dabei stehen vor allem umweltfreundliche Materialien und inklusive Freizeitangebote im Mittelpunkt. Die Saison am Lido di Venezia beginnt bereits Mitte April und dauert bis Ende September.

Preislich bleibt es weitgehend stabil: Nur in Rosolina ist eine leichte Erhöhung von rund zwei Prozent bei der Miete von Strandliegen vorgesehen.

Bereits zu Ostern zeigt sich laut Medienberichten die hohe Nachfrage: In Jesolo waren rund 90 Prozent der geöffneten Hotels ausgelastet. Neben touristischen Gästen werden auch zahlreiche Tagesbesucher erwartet. Viele Strandbars und Diskotheken sind bereits in Betrieb und sorgen für einen frühen Start in die Saison.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Doch etwas zu schwierig?”
Kommentare
67
„Doch etwas zu schwierig?”
Deutsche Staatsführung zu Besuch
Kommentare
62
Deutsche Staatsführung zu Besuch
Hautnah: Zwei Wölfe reißen ein Reh
Kommentare
36
Hautnah: Zwei Wölfe reißen ein Reh
Südtirol steht vor außergewöhnlich warmem Osterwochenende
Kommentare
26
Südtirol steht vor außergewöhnlich warmem Osterwochenende
Tragödie im Mittelmeer: Viele Tote nach Bootsunglück
Kommentare
25
Tragödie im Mittelmeer: Viele Tote nach Bootsunglück
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 