Mehr Luxus: Adria-Strände starten mit neuem Konzept in die Sommersaison

Von: luk

Jesolo/Bibione/Caorle – Die Badeorte an der Adriaküste Venetiens setzen zur Sommersaison 2026 verstärkt auf Qualität statt Quantität. Weniger Sonnenschirme, dafür mehr Serviceangebote. So lautet die Strategie, mit der die Strände attraktiver werden und die Saison verlängert werden soll.

Den Auftakt macht Jesolo: Dort entsteht derzeit ein neues Strandkonzept mit Investitionen von rund zehn Millionen Euro. Zwischen Piazza Brescia und Piazza Mazzini werden unter anderem Padel-Plätze, Fitnessbereiche, Kinderspielzonen mit Betreuung sowie neue Promenaden geschaffen. Auch gastronomische Betriebe werden erweitert, etwa durch größere Flächen und Dachterrassen für Veranstaltungen. Ziel ist es, den Badeort ganzjährig attraktiver zu machen.

Auch Bibione setzt auf neue Angebote. Am Lido San Giorgio entstehen mehrere exklusive “VIP-Bereiche” mit großzügigen Strandplätzen, Holzstegen und Whirlpool-Anlagen direkt am Meer. Teile des Strandes sind bereits geöffnet, einige Sonnenschirme werden zu Saisonbeginn sogar kostenlos angeboten.

In Caorle steht die Eröffnung eines neuen Luxus-Familienresorts im Fokus. Das Hotel „Cavallino Bianco“ verfügt über mehr als 100 Suiten, große Wellnessbereiche und einen fünf Hektar großen Privatstrand. Parallel werden neue Services getestet, darunter kostenpflichtige Warmwasserduschen mit aufladbaren Karten.

Auch andere Badeorte wie Sottomarina und Lido di Venezia investieren in Modernisierung und Nachhaltigkeit. Dabei stehen vor allem umweltfreundliche Materialien und inklusive Freizeitangebote im Mittelpunkt. Die Saison am Lido di Venezia beginnt bereits Mitte April und dauert bis Ende September.

Preislich bleibt es weitgehend stabil: Nur in Rosolina ist eine leichte Erhöhung von rund zwei Prozent bei der Miete von Strandliegen vorgesehen.

Bereits zu Ostern zeigt sich laut Medienberichten die hohe Nachfrage: In Jesolo waren rund 90 Prozent der geöffneten Hotels ausgelastet. Neben touristischen Gästen werden auch zahlreiche Tagesbesucher erwartet. Viele Strandbars und Diskotheken sind bereits in Betrieb und sorgen für einen frühen Start in die Saison.