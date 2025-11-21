Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lebenslange Haft für steirischen Bombenbauer bestätigt
Der Beschuldigte erwirkte keine mildere Strafe

Lebenslange Haft für steirischen Bombenbauer bestätigt

Freitag, 21. November 2025 | 12:00 Uhr
Der Beschuldigte erwirkte keine mildere Strafe
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Das Urteil und die Strafe gegen einen 56-jährigen Steirer, der mit Sprengsätzen, die er bei den Zeugen Jehovas deponiert hatte, seine Ex-Frau töten wollte, ist am Freitag am Oberlandesgericht Graz (OLG) bestätigt worden. Der Mann muss lebenslang in Haft bleiben und außerdem unterstrich das OLG auch die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Das Urteil ist nun rechtskräftig.

Der Steirer aus dem Süden von Graz war im April wegen des Verbrechens der terroristischen Straftaten sowie wegen Mordversuchs an seiner Ex-Frau sowie an seiner Tochter und seinem Sohn in erster Instanz am Straflandesgericht Graz verurteilt worden. Der 56-Jährige und sein Anwalt gingen aber in Berufung und wollten eine mildere Strafe erwirken. Zudem wollte der Beschuldigte die Einweisung bekämpfen.

Bei der Berufungsverhandlung hatte Richter Wolfgang Redtenbacher daher Gerichtsgutachter Manfred Walzl geladen. Dieser führte aus, dass er den Steirer am Donnerstag in der Justizanstalt Graz-Jakomini in der Untersuchungshaft neuerlich begutachtet habe. “Es gibt erste, zarte Ansätze einer Einsicht”, so der Sachverständige. Allerdings hielt er sein Gutachten vom Prozess im April inhaltlich voll aufrecht und empfahl weiterhin eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum.

“Nichts anderes als lebenslang möglich”

Der Verteidiger des Beschuldigten brachte vor, dass der zunächst angeklagte 35-fache Mordversuch nicht gehalten habe und daher die Höchststrafe nicht angemessen sei. Er führte mehrere mildernde Gründe an, darunter die Unbescholtenheit des 56-Jährigen sowie auch seine Kooperationsbereitschaft und sein Geständnis. Doch Richter Redtenbacher und die beiden beisitzenden Richter entschieden, dass die Strafhöhe angemessen ist. Erschwerend sei nämlich, dass mehrere Verbrechen – darunter der Mordversuch an der eigenen Ex-Frau und den leiblichen Kindern – sowie die besondere Heimtücke und Beharrlichkeit überwiegen: “Das wiegt einfach so schwer, dass nichts anderes als lebenslang möglich ist”, sagte der Richter.

Er folgte auch der Empfehlung des Gutachters, der den Gefährlichkeitsgrad des Beschuldigten immer noch deutlich erhöht sieht. Daher ist auch eine Einweisung unumgänglich. Das Urteil ist nun rechtskräftig.

Der IT-Techniker hatte von Sommer 2023 bis Mai 2024 mehrere Bomben bei Autos und Gebäuden der Zeugen Jehovas in der Steiermark platziert. Manche der Sprengsätze gingen auch hoch. Verletzt wurde niemand, aber die Detonationen waren potenziell lebensgefährlich. Abgesehen hatte er es auf seine Ex-Frau, wie er rasch nach seiner Festnahme gestand. Die Bomben bei den anderen Zeugen Jehovas seien nur ein Ablenkungsmanöver gewesen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
94
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Kommentare
31
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Kommentare
21
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Selenskyj: Nur Trump kann Krieg beenden
18
Selenskyj: Nur Trump kann Krieg beenden
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
17
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Anzeigen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 