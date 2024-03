Lebenslange Haftstrafe für Mord an schwangerer Frau bestätigt

Bozen – Das Bozner Schwurgericht unter Vorsitz von Richterin Silvia Monaco und Richter Michele Paparella hat die lebenslange Haftstrafe für Mustafa Zeeshan im Berufungsverfahren wegen des Mordes an seiner Frau Fatima bestätigt.

Ursprünglich war der 43-jährige Pizzabäcker aus Pakistan in erster Instanz wegen des Mordes an seiner hochschwangeren Frau zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Fatima wurde in der Nacht vom 29. auf den 30. Januar 2020 in der gemeinsamen Wohnung in Vierschach getreten und erstickt.

Während die Verteidigung auf einen Freispruch plädierte und die Staatsanwaltschaft die Bestätigung des Urteils forderte, wurden die Anträge der Verteidigung, darunter die Erneuerung von Gutachten und die Berücksichtigung mildernder Umstände, abgelehnt.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und die Urteilsbegründung wird in 90 Tagen erwartet. Es wird erwartet, dass der Fall letztendlich vor dem Kassationsgericht entschieden werden muss.