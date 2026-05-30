Lebensräume gemeinsam mit Kindern gestalten

Von: AP

Bozen – Heute fand in Bozen die Vollversammlung der Katholischen Jungschar Südtirols statt. Die Anwesenden blickten auf das vergangene Arbeitsjahr zurück und bestätigten das neue Jahresthema mit dem Titel „Kommt, wir zeigen euch unsere Welt“.

Das neue Jahresthema wird die Jungschar im Arbeitsjahr 2026/2027 begleiten, das im Herbst in den Ortsgruppen sowie im Landesverein startet. Im Mittelpunkt dabei steht die Jungschar-Säule „Lebensraum für Kinder“. Das Jahresthema rückt die Sichtweisen, Ideen und Anliegen von Kindern bewusst in den Fokus. „Kinder erleben die Welt oft ganz anders als Erwachsene. Sie haben ihre eigene Sicht auf die Dinge und bringen Ideen, Wünsche und Träume mit. Mit dem neuen Jahresthema wollen wir bewusst genauer hinsehen und besser zuhören“, erklärt Matthias Komar, Vorsitzender der Katholischen Jungschar Südtirol.

Für die Jungschar bedeutet „Lebensraum für Kinder“ nicht nur, Angebote für Kinder zu schaffen, sondern Lebensräume gemeinsam mit ihnen zu gestalten. Kinder sollen erleben, dass ihre Meinungen zählen und sie ihre Umgebung aktiv mitgestalten können. „Die Sichtweisen von Kindern sind nicht nebensächlich – sie sind wichtig. Kinder sollen erfahren, dass ihre Ideen Platz haben und sie etwas bewirken können“, betont Komar.

Vielfältiges Jahres- und Kursprogramm vorgestellt

Neben dem Jahresthema wurde auch das Jahresprogramm für das Jungschar- und Minijahr 2026/2027 präsentiert und bestätigt. Geplant sind unter anderem ein Open-Air-Gottesdienst und die Dekanatsbesuche im Oktober, die Aktion Sternsingen rund um den Jahreswechsel sowie ein großes Kinderfest im Mai. Das Besondere dabei: Bereits im Vorfeld werden Ideen von Kindern gesammelt, damit ein Fest entsteht, das nicht nur für Kinder organisiert wird, sondern gemeinsam mit ihnen gestaltet ist. Außerdem wurde das neue Kursprogramm vorgestellt: Von Oktober bis Mai werden wieder zahlreiche Fortbildungen rund um die Themen der Jungschar, der Ministrant:innen und des Sternsingens angeboten. Gruppenleiter:innen, die bestimmte Kurse absolvieren, erhalten ein Diplom. Im Rahmen der Vollversammlung wurden die Diplome feierlich überreicht.

Ein besonderer Moment der Vollversammlung war der „Applaus fürs Ehrenamt“, der mittlerweile zur Tradition geworden ist. Mit langem Applaus dankten die Vorsitzenden gemeinsam mit allen Anwesenden den Gruppenleiter:innen im ganzen Land sowie der Diözesanleitung der Jungschar für ihr ehrenamtliches Engagement. Als kleines Dankeschön erhielt jede Ortsgruppe ein Spielkartenset, das künftig bei Gruppenstunden gemeinsam mit den Kindern zum Einsatz kommen kann. Den Abschluss bildeten eine Besinnung passend zum Jahresthema sowie der Segen von Jungscharseelsorger Gottfried Ugolini.

Die Katholische Jungschar Südtirols (KJS) ist die größte Kinderorganisation in Südtirol und besteht seit 1953. In fast jeder Pfarrei sind Jungschar- und Minigruppen aktiv: Insgesamt gibt es über 350 Ortsgruppen mit über 9.000 Jungscharkindern und Minis in Südtirol. Sie werden von über 2.000 ehrenamtlichen Gruppenleiter:innen betreut.