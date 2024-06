Leiche aus der Passer geborgen: Es ist vermisster Andreas Hofer [39]

Von: luk

St. Martin in Passeier/Quellenhof – Am Freitag wurde in der Passer zwischen St. Martin in Passeier und Quellenhof eine leblose Person entdeckt. Wassersportler bemerkten den Körper im seichten Wasser treiben und alarmierte sofort die Rettungskräfte.

Sowohl die Bergrettung als auch die Finanzwache begaben sich zum Fundort, um den Körper zu bergen. Wie stol.it zunächst berichtet hat, konnte die Person nur noch tot aus dem Fluss geborgen werden.

Die Identität des Verstorbenen sowie die Umstände, die zu ihrem Sturz ins Wasser führten, waren zunächst unklar. Die Ermittlungen wurden umgehend aufgenommen.

Am späten Freitagnachmittag kam dann die traurige Meldung: Der Tote ist Andreas Hofer (39) aus St. Martin in Passeier. Er war seit dem 3. Juni abgängig.