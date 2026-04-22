Leichnam in Deutschnofen entdeckt: Identität noch unklar

Von: luk

Deutschnofen – Nach dem Fund eines Leichnams in Deutschnofen hat die Staatsanwaltschaft Bozen weitere Details bekanntgegeben. Der Körper wurde bereits am 14. April 2026 im Heizraum eines Wohnhauses entdeckt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um jene Person handeln, deren Verschwinden am 25. November 2025 von ihrem Sachwalter gemeldet worden war. Die vermisste Person lebte in dem Gebäude, in dem nun auch der Leichnam gefunden wurde.

Eine eindeutige Identifizierung war bislang jedoch nicht möglich. Grund dafür ist der schlechte Zustand des Körpers sowie das Fehlen von Ausweisdokumenten. Um die Identität zu klären, wurde eine DNS-Probe entnommen, die nun mit vorhandenen Daten abgeglichen werden soll.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Staatsanwaltschaft derzeit nicht.