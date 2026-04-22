Aktuelle Seite: Home > Chronik > Leichnam in Deutschnofen entdeckt: Identität noch unklar
Möglicherweise vor Monaten verschwunden

Leichnam in Deutschnofen entdeckt: Identität noch unklar

Mittwoch, 22. April 2026 | 15:36 Uhr
kerze sym
fotolia.de/Milosz
Schriftgröße

Von: luk

Deutschnofen – Nach dem Fund eines Leichnams in Deutschnofen hat die Staatsanwaltschaft Bozen weitere Details bekanntgegeben. Der Körper wurde bereits am 14. April 2026 im Heizraum eines Wohnhauses entdeckt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um jene Person handeln, deren Verschwinden am 25. November 2025 von ihrem Sachwalter gemeldet worden war. Die vermisste Person lebte in dem Gebäude, in dem nun auch der Leichnam gefunden wurde.

Eine eindeutige Identifizierung war bislang jedoch nicht möglich. Grund dafür ist der schlechte Zustand des Körpers sowie das Fehlen von Ausweisdokumenten. Um die Identität zu klären, wurde eine DNS-Probe entnommen, die nun mit vorhandenen Daten abgeglichen werden soll.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Staatsanwaltschaft derzeit nicht.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Gratis-Wasser erzürnt Wirte
Kommentare
72
Gratis-Wasser erzürnt Wirte
“Niemand muss hinnehmen, Ziel von Hass und Einschüchterung zu werden”
Kommentare
38
“Niemand muss hinnehmen, Ziel von Hass und Einschüchterung zu werden”
“Bau der Zulaufstrecken darf nicht weiter verzögert werden”
Kommentare
38
“Bau der Zulaufstrecken darf nicht weiter verzögert werden”
Streit zwischen Trump und Papst: Soll sich das Kirchenoberhaupt politisch äußern?
Kommentare
38
Streit zwischen Trump und Papst: Soll sich das Kirchenoberhaupt politisch äußern?
Für HGV war Olympia gelungenes Großereignis
Kommentare
36
Für HGV war Olympia gelungenes Großereignis
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 