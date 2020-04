Leifers: Ertappte Automatendiebe prügeln auf Carabinieri ein

Leifers – Die Carabinieri von Neumarkt haben in der Nacht auf heute in Leifers zwei Personen wegen Raubes festgenommen. Nach dem Einsatz mussten sich die beiden Exekutivbeamten in die Erste-Hilfe des Krankenhauses Bozens begeben, um ihre erlittenen Verletzungen verarzten zu lassen. Die beiden Übeltätet hatten sich nämlich mit Hand und Fuß versucht, der Verhaftung zu entziehen.

Gegen 3.00 Uhr nachts waren die beiden von der Carabinieristreife in der Galiziastraße in Leifers beobachtet worden, wie sie einen Kinderspielzeug-Automaten transportierten, den sie offensichtlich zuvor entwendet hatten.

Als sie die Carabinieri erblickten, flüchteten die beiden zu Fuß. Die Beamten verfolgten sie und beim Eingang zum Don-Bosco-Zentrum kam es dann zu einem Handgemenge. Offenbar dachten die beiden Täter, sie könnten ihre Flucht mit Gewalt erzwingen. Doch die Ordnungshüter konnten sie überwältigen und ins Einsatzfahrzeug sperren. Dabei wurden sie wüst beschimpft.

Mithilfe einer zweiten Einheit wurden die beiden Räuber auf die Carabinieristation nach Neumarkt gebracht. Sie wurden wegen Raubes und des Verstoßes gegen die Corona-Maßnahmen festgenommen un in den Hausarrest überstellt. Ihr Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft von Bozen auf. Wie die Carabinieri erklären, handelt es sich um einen 21-jährigen in Leifers ansässigen Albaner sowie einen Bozner, der in Branzoll wohnhaft ist.

Der Automat wurde dem rechtmäßigen Besitzer rückerstattet – ein Gastronom, dessen Lokal sich in der Kennedystraße befindet.