Leifers: Hybridfahrzeug geht in Flammen auf

#EINSATZINFO: FF Leifers – 08.01.23 – 17:35 – Brand eines Hybridfahrzeuges, welches beim Ausbruch des Feuers gerade geladen wurde. Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehrleute konnte eine Ausbreitung auf das nahe Betriebsgebäude verhindert und der Brand unter Kontrolle gebracht werden – im Einsatz mit FF Branzoll und Behörden 🎥 FF Leifers #Infointervento: VVF Laives – 08.01.23 – 17:35 – auto ibrida in fiamme in un cortile che rischiava di propagarsi sull'edificio vicino. L’intervento dei vigili del fuoco è stato effettuato seguendo tutte le procedure operative che riguardano le vetture elettriche – in intervento con VVF Bronzolo e forze dell'ordine

