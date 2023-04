Leifers: Papiercontainer in Flammen

Leifers – In Leifers schreckte am Samstagabend der Brand eines Papiercontainers in der Andreas Hofer Straße die Anwohner auf.

Bei Ankunft der alarmierten Einsatzkräfte stand der Container bereits in Vollbrand. Auch ein unmittelbar in der Nähe abgestellter Pkw fing Feuer.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehrleute konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der Sachschaden ist jedoch beachtlich.