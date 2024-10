Leifers: Suchaktion nach vermisstem Franco Suardi [84] wird fortgesetzt

Von: luk

Leifers – In Leifers wird weiterhin nach dem 84-jährigen Franco Suardi gesucht, der seit Mittwochabend als vermisst gilt. Am Donnerstag hatten Rettungshunde eine Spur in Richtung Breitenberg, dem Berghang hinter Leifers, aufgenommen.

Die Einsatzkräfte werden heute ihre Suche in diesem Gebiet fortsetzen. Die Feuerwehr bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fordert alle, die den Mann gesehen haben, auf, sich unter der Notrufnummer 112 zu melden.

Franco Suardi lebt im Seniorenheim in Leifers. Er ist 1,70 Meter groß, hat graue Haare und wurde zuletzt in einer dunkelblauen Hose und einer rotblauen Jacke gesehen.