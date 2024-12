Leifers: Zusammenprall zwischen Auto und Traktor

Von: ka

Leifers – Mitten im frühmorgendlichen Berufsverkehr stießen gegen 7.30 Uhr in der Kennedy-Straße in Leifers ein Traktor und ein Auto zusammen. Am Pkw, der auf den Traktor aufgefahren war, entstand Totalschaden, aber der Lenker kam zum Glück mit leichten Verletzungen davon. Er wurde von den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Bozen gebracht.

Da für die Dauer der Unfallerhebungen und Aufräumarbeiten beide Fahrbahnen gesperrt werden mussten, bildeten sich trotz des raschen Einsatzes der Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr von Leifers lange Schlangen.