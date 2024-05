Lieferwagen mitten in der Nacht irritiert die Finanzpolizei

Brixen – Die Bozner Finanzpolizei hat in Brixen den Lenker eines Lieferwagens in der vergangenen Nacht wegen des Besitzes von Kokain festgenommen. Der Nicht-EU-Bürger, der sich regulär in Südtirol aufhält, hat bereits kleinere Vorstrafen auf seinem Konto.

Der Mann wurde bei der Mautstelle der A22 aufgehalten. Dass ein Firmenlieferwagen noch zu so später Stunde unterwegs war, ließ die Beamten Verdacht schöpfen.

Der Lenker erklärte den Ordnungshütern, er sei der Inhaber einer Reinigungsfirma und mache sich auf dem Weg zur Arbeit. Im Inneren des Wagens befand sich aber keinerlei Arbeitsausrüstung. Gleichzeitig verhielt sich der Mann zunehmend nervös – besonders, als die Beamten einen Drogenhund zum Fahrzeug führten.

Der Mann gestand darauf den Ermittlern, dass er mehrere Dosen Kokain zum persönlichen Konsum mit sich führe. In Inneren des Lenkrads stellten die Beamten drei Säckchen mit rund 15 Gramm sicher.

Das kooperative Verhalten des Mannes stellte sich letztendlich aber als Trick heraus. In Wahrheit wollte er die Beamten an einer weiteren Durchsuchung seines Fahrzeugs hindern. Die Spürnase vom deutschen Schäferhund Gabbo konnte er allerdings nicht täuschen. Dieser fing an, mit seinen Pfoten an der Tür auf der Fahrerseite zu scharren.

In einem Hohlraum zwischen Blech und Innenverkleidung befanden sich weitere 260 Gramm Kokain. Der Mann wurde festgenommen. Es gilt die Unschuldsvermutung.