Lkw auf Brennerautobahn in Vollbrand

Von: luk

Pfatten – Auf der Brennerautobahn A22 ist am Dienstagmittag auf der Höhe von Pfatten ein mit Stückgut beladener Lkw in Brand geraten. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Bozen stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, eine dichte schwarze Rauchsäule war weithin sichtbar.

Der Brand ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Südspur bei Kilometer 98,8. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer unter Atemschutz mit mehreren Löschleitungen. Vom Brand betroffen waren sowohl das Zugfahrzeug als auch der Auflieger. Der Lkw brannte vollständig aus.

Während der Löscharbeiten musste die Südspur der Autobahn für rund eine Stunde gesperrt beziehungsweise zeitweise nur einspurig befahren werden. Auch eine Lärmschutzwand entlang des betroffenen Abschnitts wurde durch die enorme Hitze stark beschädigt.

Der Einsatz war für die Atemschutzträger wegen der hohen Temperaturen besonders belastend. Mehrere Trupps mussten im Wechsel eingesetzt werden, um die Brandbekämpfung unter den schwierigen Bedingungen sicher durchführen zu können.

Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Bozen, die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt, die Autobahnmeisterei, die Verkehrspolizei sowie der Rettungsdienst.