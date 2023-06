Lkw-Brand in Nordtirol: Stau reicht bis Brixen zurück

Brixen – Ein Lkw-Brand in Nordtirol bei Wörgl hat auch auf Südtirol Auswirkungen gehabt.

Das Schwerfahrzeug war in der Nacht auf der Inntalautobahn in Brand geraten. Die Autobahn wurde für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten bis 6.00 Uhr morgens in beide Richtungen gesperrt. In Richtung Kufstein blieb die Sperre sogar bis 8.00 Uhr aufrecht. Dies führte zu einem gewaltigen Stau, der sogar bis nach Brixen zurückreichte.

Erst am späten Donnerstagvormittag kam etwas Bewegung in die Kolonne auf der rechten Fahrspur. Nur ganz langsam ließ die Polizei am Brenner Lkw passieren. Medienberichten zufolge war auf österreichischer Seite des Brenners die Autobahn leer. Offenbar wurden sämtliche Schwerfahrzeuge in Richtung Norden von den österreichischen Behörden am Brenner einfach aufgehalten, bis sich die Situation bei Wörgl entschärfte.