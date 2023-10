Lkw-Brand legt Brennerautobahn lahm – VIDEO

Matrei am Brenner – Am Dienstagvormittag führte ein mit Palmöl beladener Lkw auf der Brennerautobahn in Nordtirol zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Das Schwerfahrzeug geriet zwischen der Mautstelle Schönberg und Matrei am Brenner in Brand. Die wichtige Hauptdurchzugsstraße musste in der Folge gesperrt werden. Die Auswirkungen des Vorfalls waren auch Stunden später noch spürbar.

Der Lkw geriet gegen 9.45 Uhr aus noch unbekannten Gründen in Brand. Etwa eine Stunde später war das Feuer gelöscht. Zwei Personen, darunter laut Medienberichten der Fahrer, erlitten leichte Verletzungen. Das Schwerfahrzeug wurde vollständig zerstört.

Weil der Lastwagen Palmöl geladen hatte und dieses laut Asfinag austrat, wurde die Fahrbahn verschmutzt. Noch am Vormittag zeichnete sich ab, dass längerfristige Verkehrsbehinderungen zu erwarten sind.

Die Aufräumarbeiten setzen sich am Nachmittag fort, so die Informationen der Polizei gegenüber der APA. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.