Lokale Überschwemmungen in der Steiermark

Von: apa

Ein heftiges Gewitter hat am Sonntag in der Steiermark für regionale Überschwemmungen gesorgt: In Neuberg trat die Mürz über die Ufer und das Wasser drang in Gebäude ein. Mehrere Feuerwehren rückten aus, um die Überschwemmungen zu bekämpfen. Keller und Lagerräume wurden ausgepumpt. Bis in die Nacht hinein standen die Feuerwehrleute im Einsatz. Auch im Oberen Feistritztal kam es zu Überschwemmungen – betroffen waren auch Gebiete, die schon im Sommer 2020 verwüstet wurden.