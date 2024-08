Lokalsperre: Bar in Kokshöhle verwandelt

Von: mk

Bozen – Quästor Paolo Sartori hat die sofortige Schließung der Bar „Centro 2“ in der Mailandstraße in Bozen angeordnet und die Lizenz für 30 Tage aufgehoben.

Bereits in der Vergangenheit soll es Probleme gegeben haben, die einen Höhepunkt bei einem Polizeieinsatz am gestrigen Donnerstag fanden. Demnach soll P. C., der 64-jährige Geschäftsführer der Bar, der bereits mehrfach vorbestraft ist und dort auch als Barkeeper arbeitet, eine Dosis Kokain einem Drogensüchtigen ausgehändigt haben.

Der 64-Jährige befindet sich derzeit nur auf Bewährung auf freiem Fuß. Bei der Durchsuchung des Lokals stellten die Polizisten 19 verschweißte Umschläge mit insgesamt 19 Gramm Kokain sicher, die fertig für den Verkauf vorbereitet worden waren.

Die Drogen lagen in einer Tasche, die im hinteren Teil der Bar versteckt war. Außerdem wurden 820 Euro Bargeld beschlagnahmt, bei dem es sich vermutlich um den Erlös aus dem Handel mit Drogen handelt.

P. C. war bereits im Oktober 2020 nach einer polizeilichen Durchsuchung in derselben Bar und in seiner Wohnung wegen des Besitzes von 335,6 Gramm Kokain, 10.000 Euro in bar und dreier Präzisionswaagen wegen Drogenhandels verhaftet worden.

Anrainern zufolge soll sich das Lokal immer mehr zu einem Treffpunkt für Kriminelle und zu einem Umschlagplatz für Drogen entwickelt haben. Laut Polizei soll die Situation vom zweiten Betreiber stillschweigend toleriert worden sein, zumal dieser in der Vergangenheit unter anderem nie die Ordnungskräfte verständigt hatte.

Quästor Paolo Sartori ordnet die derartige Nutzung eines Lokals mitten im Stadtzentrum als schwerwiegend ein. Die öffentliche Ordnung und Sicherheit seien oberstes Gut. Mit dem Entzug der Lizenz und der damit verbundenen Schließung soll das Problem eingedämmt werden.