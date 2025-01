Luegbrücke: Erster Tag mit Staus auf der Brennerautobahn

Von: mk

Brenner – Zu Staus und Verzögerungen auf der Brennerautobahn in Richtung Norden ist es am gestrigen Freitag gekommen. Weil auf der Luegbrücke auf der A13 in Nordtirol nur eine Spur geöffnet war und reger Reiseverkehr herrschte, mussten die Fahrer viel Geduld mitbringen.

Kurz nach 17.00 Uhr meldete die Verkehrszentrale auf der A22 in Richtung Norden zwischen Sterzing und dem Brennerpass einen acht Kilometer langen Stau aufgrund starken Verkehrsaufkommens. Auf der A13 vom Brenner nach Nößlach bildete sich zur gleichen Zeit ein etwas über zwei Kilometer langer Stau.

Touristen, die Silvester in Südtirol oder anderen italienischen Regionen verbracht haben, strömten auf ihrem Weg nach Hause über den Brenner.

Seit 1. Januar wird die Luegbrücke auf der Tiroler Seite der Brennerautobahn nach Start der Baustelle teilweise einspurig geführt. Die Maßnahmen zur Erneuerung sind nötig geworden, weil die Brücke aus den 1960-er Jahren laut Asfinag “am Ende der Lebensdauer” angekommen sei.

An etwa 170 bis 180 als sehr verkehrsreich eingestuften Tagen werden auf der Brücke zwei Spuren geöffnet, um längeren Staus entgegenzuwirken. Mit solchen rechnet man während der Bauzeit an etwa 13 Tagen im Jahr. Minimierungen einer punktuell starken Verkehrsbelastung sollen zudem eine Dosierung des Verkehrs, Fahrverbote für Lkw und Abfahrtssperren von der Autobahn bringen.

Dem Neubau bzw. der Generalsanierung der Luegbrücke – der längsten Brücke der A13 – war ein jahrelanges politisches wie juristisches Tauziehen vorausgegangen. Knackpunkt war dabei eine von Kritikern stattdessen gewünschte Tunnellösung, die vor allem die Gemeinde Gries am Brenner forcierte.

Das erste Brückentragwerk soll voraussichtlich Ende 2027 stehen. Dann stünden wieder durchgängig zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung. Mit der Fertigstellung der gesamten Brücke wurde im Jahr 2030 gerechnet.

Insgesamt rund 300 Millionen Euro sollen an reinen Baukosten in die Hand genommen werden, die Gesamtkosten inklusive des präsentierten Maßnahmenpakets betrugen rund 380 Millionen Euro.

Nach den Vorkommnissen am Freitag forderte der HGV, den Kalender zur Regelung der Zweispurigkeit auf der Luegbrücke noch einmal zu überdenken.