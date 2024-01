Mädchen verprügelte in Wien zwölfjährige Ex ihres Freundes

Polizei ermittelt in besonders schwerem Fall von Gewalt unter Kindern

Eine Zwölfjährige ist am Dienstagabend in Wien-Floridsdorf auf der Straße von einem anderen Mädchen krankenhausreif geprügelt worden. Die Polizei wurde gegen 20.30 Uhr nach der Attacke im Großfeld alarmiert. Das Mädchen wurde im Bereich des Kopfes und des Oberkörpers verletzt, von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizeisprecher Mattias Schuster war das Opfer aber ansprechbar und nicht in Lebensgefahr. Den Polizisten gegenüber gab es an, dass es die Aggressorin nur flüchtig kenne. Ihre genaue Identität war daher noch Gegenstand von Ermittlungen.

Sicher war sich die Zwölfjährige aber, dass es sich um die neue Freundin ihres ebenfalls zwölfjährigen Ex-Freundes handelte. Dieser soll die Angreiferin zu der Tat angestiftet und selbst zugesehen haben. Die weiteren Hintergründe des Angriffs waren noch Gegenstand von Ermittlungen, Einvernahmen standen ebenfalls noch aus.