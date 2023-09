Magische Eisformationen im Gletschergebiet

Schnals – Drei Wochen nach dem meteorologischen Herbst ist nun auch der astronomische angebrochen. Während sich im Tal ein wunderbarer Altweibersommer ankündigt, knistern in der Höhe die Eiskristalle. Ab 2.700 Metern Höhe wird die Landschaft in der Alpin Arena Schnals immer weißer.

Wie berichtet, sollen in den kommenden Tagen stellenweise Temperaturen bis zu 25 Grad gemessen werden. Am heutigen Sonntag strahlt die Sonne im ganzen Land und auch der Montag verspricht sehr sonniges, oft wolkenloses Wetter. Nach einem kühlen Morgen wird es am Nachmittag spätsommerlich warm. Am Dienstag setzt sich das sonnige und milde Wetter fort. Der Mittwoch verspricht weiterhin viel Sonnenschein mit ein paar hohen Wolken. Am Donnerstag ziehen auch ein paar Wolken durch, sonst scheint die Sonne.

In den Bergen steigt der Luftdruck am Sonntag, die Höhenströmung dreht auf Nordost. Von der Früh weg ist es durchwegs sonnig. Auch am Montag scheint von früh bis spät die Sonne und meist ist es wolkenlos. Die Temperaturen steigen.

Die klare Sicht beeindruckt auch im Gletschergebiet in Schnals – vor allem im Kontrast mit den noch grünen Wiesen im Tal. Ab 2.700 Metern Höhe ist die Landschaft leicht angezuckert und wird weiter oben immer weißer. Schnee und Eis bilden dabei die sonderbarsten Formationen.

Derzeit wird in der Alpin Arena Schnals gerade emsig an einer neuen Pendelbahn gebaut. Trotzdem kann man auch jetzt die atemberaubende Landschaft erkunden und den Ausblick auf Lazaun genießen – egal ob zu Fuß oder mit der Umlaufbahn, die noch bis 3. Oktober geöffnet hat.

Auch die Kulinarik kommt dort nicht zu kurz, denn die Lazaunhütte wartet noch im Oktober mit leckeren Gerichten auf und bietet sogar die Möglichkeit zum Törggelen. Bis zum 3. Oktober können außerdem die Mountaincarts noch ausgeliehen werden.