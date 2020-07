Mallorca: Deutsche Touristen missachten Sicherheitsbestimmungen – VIDEO

Mallorca – Nachdem am Freitagabend in der berühmten Bierstraße hunderte deutsche Touristen durch das Missachten der bestehenden Corona-Regelungen aufgefallen sind, reagieren die Write an der Partymeile mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen, so berichtet die Mallorca Zeitung.

So wurden bereits schon am gestrigen Samstagabend die Außenbereiche der Lokale mit Absperrungen von der Straße getrennt, um auf diesem Wege ein wildes Durcheinanderlaufen zu unterbinden.

Zudem wurden zusätzliche Sicherheitskräfte an den Eingängen der Bars postiert, um Überfüllungen zu verhindern. Auch die Musik wurde gezielt leiser als sonst abgespielt.

Die gewünschte Wirkung konnte somit weitestgehend realisiert werden, zumal das rücksichtslose Verhalten vom Vorabend nicht wieder eintrat und die Touristen nun die Abstände sowie die Maskenpflicht zum Großteil berücksichtigten.

