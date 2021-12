Mals: 22-Jähriger wegen Drogenhandels verhaftet

Mals – Für einen bengalischen 22-Jährigen klickten in Mals erst kürzlich die Handschellen. Er muss wegen Drogenhandels eine zweijährige Haftstrafe abbüßen.

Trotz seines jungen Alters hat der 22-Jährige bereits einiges auf dem Kerbholz. In der Vergangenheit hat er mehrere Anzeigen auf freiem Fuß kassiert und wurde auch unter Arrest gestellt. Ihm wurden neben Drogenhandel auch Hehlerei, Hausfriedensbruch, Diebstahl, wegen Ausbruchs aus dem Hausarrest und andere Vergehen vorgeworfen.

Im Mai 2020 war er in Spondinig wegen Drogenhandels auf frischer Tat erwischt und verhaftet worden. Nur wenige Tage später hatte er gegen den Hausarrest verstoßen und saß deshalb für kurze in Untersuchungshaft im Bozner Gefängnis.

In der jüngeren Vergangenheit war es zu weiteren Zwischenfällen gekommen – unter anderem in Meran und im Vinschgau. Am Montag wurden die Carabinieri bei einer Kontrolle auf den 22-Jährigen aufmerksam, der derzeit über keine feste Unterkunft verfügt.

Die Ordnungshüter stellten ihm den Strafhaftbefehl der Bozner Staatsanwaltschaft zu und nahmen ihm die Fingerabdrücke ab. Anschließend begleiteten sie ihn ins Gefängnis.