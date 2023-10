mamazone startet Wissensoffensive im Brustkrebsmonat Oktober

Bozen – Am Samstag, den 14. Oktober, fand an der Eurac zum 16. Mal die Wissensoffensive „Diplompatientin“ statt. Hiermit unterstützt mamazone – Frauen und Forschung gegen Brustkrebs Patientinnen von einer behandelten zur handelnden Patientin zu werden. Bei der Brustkrebs-Akademie wurden die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse und neue Behandlungsmöglichkeiten sowie die aktuellsten Entwicklungen und Ergebnisse in Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in einer patientinnengerechten Sprache vorgetragen.

Es referierten u.a. Dr. Herbert Heidegger (Primar Gynäkologie KH Meran), Prof. Christian Marth (Vorstand Frauenklinik Innsbruck), Roberta Lo Cascio (Referentin für Provinz Bozen Verein aBRCAdaBRA), Prof. Alberto Zambelli (Leiter Brustonkologie Humanitas IRCCS Milano), Dr. Pietro Panizza (Primar Radiologie für Brustgesundheit am IRCCS Ospedale San Raffaele Milano), Giuseppe Deledda (Direktor Abteilung Klinische Psychologie am IRCCS Osepdale Sacro Cuore, Negrar und Koordinator Psychoonkologische Gesellschaft Veneto/Trentino-Alto Adige). Durch die Tagung führte Dr. Sonia Prader (Primaria Gynäkologie KH Brixen/Sterzing).

Groß war der Zuspruch seitens des Publikums im Saal als auch von den Online-Zugeschalteten Teilnehmern. Dies ist für die Organisatorinnen der Diplompatientin ein Ansporn die 17. Ausgabe der Brustkrebs-Akademie Diplompatientin zu planen. Sie wird am Samstag, den 19. Oktober 2024 wie gewohnt an der Eurac in Bozen stattfinden.

mamazone Südtirol erneuert anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober die Forderung nach einem landesweiten Mammographie-Screening für Frauen bereits ab 40 Jahren und nach einer leitliniengerechten Behandlung, Therapie und intensiven Nachsorge der Patientinnen. Auch die 16. Auflage der Diplompatientin stellt deshalb die Bedeutung einer modernen, individuellen und patientinnengerechten Behandlung in den Mittelpunkt der Vortragsreihe.

mamazone will einmal mehr mit der Veranstaltung „Projekt Diplompatientin“ das Thema “Brustkrebs” in den Fokus stellen und mit Wissen gegen die Angst ankämpfen, um die Lebens- und Überlebensperspektive von Frauen mit Brustkrebs entscheidend zu verbessern. Kompetent, konsequent, konstruktiv – das sind die Schlüsselwörter von mamazone und unterstützt Frauen mit Brustkrebs hin zur aktiven, informierten und selbstbestimmten Patientin. Dafür stellt sich mamazone konsequent an die Seite von Frauen mit Brustkrebs, agiert kompetent in allen Forderungen für eine moderne Früherkennung, Behandlung und Nachsorge von Brustkrebs und arbeitet konstruktiv mit allen zusammen, die leidenschaftlich am Fortschritt im Kampf gegen Brustkrebs arbeiten.

Die Wissensoffensive richtet sich an Frauen mit Brustkrebs, die mehr Verantwortung für ihre Behandlung übernehmen möchten. Angesprochen sind auch gesunde Frauen und all jene, die an diesem Thema interessiert sind. In kompakter und verständlicher Form referieren hochkarätige Referenten aus dem In- und Ausland über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und Behandlungsmöglichkeiten sowie über die aktuellsten Entwicklungen und Ergebnisse in Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms. Ziel der Wissensoffensive ist, die Frau von einer behandelten Patientin zur handelnden Patientin zu machen und ihr so weit wie möglich die Angst vor der bei Frauen häufigsten Krebsart zu nehmen. Themen wie erbliches und metastasiertes Mammakarzinom sowie Vorsorge, Früherkennung von und (Über)Leben mit Brustkrebs stehen im Fokus der diesjährigen „Diplompatientin“. Die Veranstaltung findet sowohl in Präsenz als auch online statt.

Heute ist Brustkrebs kein Todesurteil mehr! Die Zahl an Neuerkrankungen nimmt zwar weltweit zu (in Italien sind es jährlich 53.000 Frauen, in Südtirol ca. 400 Frauen, die diese Diagnose erhalten), gleichzeitig jedoch ist es gelungen, die Sterblichkeit an Brustkrebs zu senken. Grundlage dafür ist eine qualitätsgesicherte Früherkennung und die Behandlung mit modernen Brustkrebsmedikamenten. mamazone Südtirol erneuert anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober die Forderung nach einem landesweiten Mammographie-Screening für Frauen bereits ab 40 Jahren in zertifizierten Brustzentren. Die Tatsache, dass immer mehr jüngere Frauen mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert werden, unterstreicht die Wichtigkeit dieser Forderung. mamazone setzt sich dafür ein, die Screening-Altersgruppe von im Moment 50 bis 69 Jahre auf 40 bis 75 Jahre auszudehnen, wie es bereits in einigen Regionen Italiens der Fall ist. Augenmerk liegt aber auch in einer leitliniengerechten Behandlung und Therapie sowie auf einer intensiven Nachsorge der Patientinnen.