Mann bedroht Supermarktkunden mit eigenartiger Waffe

Wiederholungstäter in Bozen gestoppt

Von: mk

Bozen – Ein 50-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag im Iperpoli-Supermarkt in der Galvani-Straße in Bozen für Aufsehen gesorgt. Der Mann bedrohte Kunden mit einem etwa 120 Zentimeter langen Gegenstand und musste von den Carabinieri festgenommen werden.

Der Vorfall ereignete sich während der Hauptbesuchszeit im Supermarkt. Über die Landesnotrufzentrale wurden die Bozner Carabinieri informiert, woraufhin sich die Ermittler mit zwei Streifenwagen zum Einsatzort begaben.

Noch vor dem Eintreffen der Carabinieri gelang es dem Direktor des Supermarkts und einigen Mitarbeitern sowie anwesenden Kunden, den Mann teilweise zu beruhigen. Durch ihre Zivilcourage trugen sie maßgeblich zur Deeskalation der Situation bei.

Bei der Ankunft der Carabinieri wurde der Mann entwaffnet. Weiler sich in trunkenem oder berauschtem Zustand befand, wurde er vom Rettungsdienst ins Bozner Krankenhaus gebracht.

Der 50-Jährige ist kein Unbekannter. Er wurde bereits mehrfach wegen ähnlicher Vorfälle angezeigt. Nun wird er erneut wegen schwerer Bedrohung mehrerer Personen und des illegalen Mitführens von Waffen zur Rechenschaft gezogen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei seiner “Waffe” um einen Stahlbodenkratzer.

Die Carabinieri lobten den Mut aller Beteiligten und die gute Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften. Dadurch sei eine potenziell gefährliche Situation entschärft worden.