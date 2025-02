Mann beim Holocaust-Denkmal in Berlin schwer verletzt

Von: APA/dpa

Am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin-Mitte ist ein Mann schwer verletzt worden. Nach der Attacke hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handle sich um den mutmaßlichen Täter, teilten die Ermittler am Abend am Tatort mit. Das Opfer ist ein 30 Jahre alter Tourist aus Spanien, teilte die Polizei mit. Er war bei dem Angriff schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden und in ein Krankenhaus gekommen.

Opfer in stabilem Zustand

Bei dem Angriff in Berlin-Mitte ist das Opfer nach Polizeiangaben schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann sei einem stabilen Zustand, sagte eine Polizeisprecherin. Die Feuerwehr hatte den Mann nach Polizeiangaben notfallversorgt, bevor er in ein Krankenhaus kam. Zu Art und Ausmaß der Verletzungen gibt es demnach noch keine Details.

“Der Täter hat keine Tatwaffe hier hinterlassen”, sagte ein Polizeisprecher. Es könnte sich demnach um einen spitzen Gegenstand gehandelt haben. Der Mann sei durch eine andere männliche Person im Stelenfeld des Denkmals schwer verletzt worden.

Das Holocaust-Denkmal des Architekten Peter Eisenman war im Mai 2005 der Öffentlichkeit übergeben worden. Mit dem Stelenfeld und einem unterirdischen Informationsort wird in der Hauptstadt nahe dem Brandenburger Tor an die rund sechs Millionen ermordeter Juden unter der Herrschaft des Nationalsozialismus erinnert.