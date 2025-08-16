Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mann in Vorarlberg von Stier attackiert und verletzt
Fußball von Kindern war in Bereich des Tieres geraten

Mann in Vorarlberg von Stier attackiert und verletzt

Samstag, 16. August 2025 | 10:45 Uhr
Ein aggressiver Stier ließ sich in Oberösterreich nicht einfangen
APA/APA/dpa/Felix Kästle - Symbolbild
Von: apa

Ein 60-Jähriger ist Freitagvormittag auf der Burtschaalpe in Bürserberg in Vorarlberg (Bezirk Bludenz) von einem Stier attackiert und verletzt worden. Der Mann betrat eine umzäunte Weide, nachdem ein Fußball, mit dem Kinder gespielt hatten, in den Bereich des Tieres geraten war. Kurz darauf griff der Stier den Mann an, stieß ihn zu Boden und attackierte ihn weiter mit dem Kopf. Dem 60-Jährigen gelang es schließlich, sich aus der Weide zu retten, berichtete die Polizei.

Er wurde an Ort und Stelle erstversorgt. Daraufhin wurde der Mann wegen Schmerzen im Brustbereich sowie Atemnot mit dem Rettungshubschrauber “Gallus 1” in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

