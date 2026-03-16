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Im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol kam es zu dem Vorfall

Mann mit Waffe in Tiroler Spital – Von Polizei überwältigt

Montag, 16. März 2026 | 12:03 Uhr
Im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol kam es zu dem Vorfall
APA/APA/THEMENBILD/MAX HOFER
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Von: apa

Ein bewaffneter Mann hat Montagvormittag einen größeren Polizeieinsatz im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ausgelöst. Der offenbar psychisch beeinträchtigte Verdächtige wurde rasch von Beamten überwältigt und abgeführt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Laut bisherigen Informationen wurde niemand verletzt. Der Einsatz, an dem auch die Sondereinheit Cobra beteiligt war, wurde bereits wieder beendet.

Ob auch ein Schuss abgegeben wurde, war vorerst unklar. Nähere Informationen zum Tatverdächtigen sowie zum genauen Hintergrund lagen vorerst nicht vor. Zu dem Vorfall – das Krankenhaus sprach von einer “Krisensituation” – sei es gegen 9.00 Uhr im Bereich der Klinischen Psychologie gekommen. “Die Situation war innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle”, betonte das Bezirkskrankenhaus St. Johann in einer Mitteilung auf der Homepage. Der Krisennotfallplan des Spitals und die Zusammenarbeit mit der Polizei haben hervorragend funktioniert.

“Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reagierten besonnen und vorbildlich. Die Polizei war innerhalb kürzester Zeit vor Ort”, hieß es. Das Krankenhaus laufe mittlerweile wieder im Normalbetrieb.

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