Mann nach Banküberfall im Tiroler Zillertal festgenommen

Von: apa

Nach einem Banküberfall in Fügen im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) Mittwochnachmittag ist ein verdächtiger Mann festgenommen worden. Dies bestätigte Landeskriminalamtsermittler Philipp Rapold am Abend gegenüber der APA. Die Einvernahme war am Abend noch im Gange. Zuvor hatte ein mit einem “pistolenähnlichen” Gegenstand bewaffneter Mann zwei Bankangestellte bedroht und Bargeld verlangt. Nachdem ihm dieses ausgehändigt worden war, flüchtete er zu Fuß in Richtung Süden.

Es wurde bei dem Überfall niemand verletzt, sagte Rapold. Wie viel der Mann erbeutet hatte, war nicht bekannt. Nach dem Überfall um kurz nach 16.00 Uhr wurde eine Alarmfahndung unter Beteiligung eines Hubschraubers ausgelöst. Diese wurde um 18.30 Uhr beendet.

Der Täter wurde von der Polizei als männlich und “eher jünger” beschrieben. Er trug einen grauen Hoodie, eine graue Kappe und hatte eine schmale Statur.

Mehrere Banküberfälle in Tirol im Vorjahr

In Tirol hatte es im Vorjahr eine bemerkenswerte Häufung von Banküberfällen gegeben. Zehn Überfälle waren innerhalb eines Jahres verübt worden. Ende April wurde ein Duo angeklagt, laut Staatsanwaltschaft sollen fünf Überfälle auf das Konto eines 25-jährigen Österreichers und eines 32-jährigen Russen gehen. Drei weitere Täter wurden ausgeforscht und zum Teil bereits verurteilt. Noch unklar war, wer für die Banküberfälle im Oktober 2023 in der Innsbrucker Reichenau sowie im November 2024 in Kufstein verantwortlich ist.