Mann rennt mit Machete durch Bozen

Von: mk

Bozen – Die Finanzpolizei hat am frühen Donnerstagnachmittag mitten in Bozen einen Mann aufgehalten, der mit einer Machete herumgerannt ist. Die Beamten, die in der Stadt patrouillierten, wurden von einem Bürger auf die Gefahr aufmerksam gemacht.

Sofort machten sich die Ordnungshüter auf die Suche. Nur kurze Zeit späten haben sie ihn aufgefunden und forderten ihn auf, die Waffe fallen zu lassen.

Weil die Situation brenzlig war und ein offensichtliches Risiko für die öffentliche Sicherheit darstellte, zückten die Finanzpolizisten ein Elektroschockgerät.

Dadurch gewannen die Ermittler die Oberhand über die Situation. Der Mann, bei dem es sich um einen Asylwerber aus Nigeria handelte, konnte entwaffnet werden. Anschließend wurde er abgeführt.