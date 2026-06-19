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Bub nach Attacke im Spital

Mann soll Dreijährigen in Krokodilgehege geworfen haben

Freitag, 19. Juni 2026 | 13:44 Uhr
Bub nach Attacke im Spital
APA/APA/AFP/TANG CHHIN SOTHY
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Von: APA/dpa

Ein Mann soll einen Dreijährigen in einem Zoo in der britischen Grafschaft Huntingdonshire in ein Krokodilgehege geworfen haben. Der kleine Bub sei bei dem noch ungeklärten Vorfall am Donnerstag schwer verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Polizeibeamte nahmen den 30-Jährigen demnach wegen des Verdachts auf versuchten Mord fest. Am Freitag wurde der Mann gegen Kaution freigelassen. Er sei “nicht vernehmungsfähig”, teilte die Polizei von Cambridgeshire mit.

Die Ermittlungen der Abteilung für schwere Verbrechen dauern demnach an. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Mann und das Kind nicht gekannt haben. Inwieweit der Dreijährige den Krokodilen nahekam, ist noch nicht offiziell bestätigt. Britische Medien berichten jedoch unter Berufung auf Polizeikreise, dass der Bub von einem Krokodil attackiert wurde.

Die Polizei wurde am frühen Donnerstagnachmittag zu dem Zoo in dem knapp zwei Autostunden nördlich von London gelegenen Huntingdonshire gerufen. Der Bub wurde laut Polizei in ein Krankenhaus in Cambridge gebracht und befindet sich in kritischem, aber stabilem Zustand.

Plattform über Krokodilgehege

Ein Dorfbewohner, der anonym bleiben wollte, berichtete PA, dass die Frau des Zoobesitzers in das Gehege hineingesprungen sei, um das Kind zu retten. Ein Polizeisprecher bat darum, nicht über den Hergang zu spekulieren, solange die Ermittlungen noch andauerten.

Die Krokodile sind laut PA in einem Tropenhaus untergebracht, das sich in einem umgebauten Viehstall befindet. Mike Annicelli, 52, der in der Nähe des Zoos wohnt, sagte der Nachrichtenagentur, er habe die Anlage bereits zuvor besucht und sich dort sicher gefühlt. “Alles ist erhöht, man ist weit von den Tieren entfernt.” Es gebe dort eine “erhöhte Plattform”, und die Krokodile befänden sich etwa 15 Fuß (etwa 4,6 Meter) darunter.

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