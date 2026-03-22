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Der Mann soll das Feuer selbst gelegt haben

Mann starb bei Brand in Justizanstalt Eisenstadt

Sonntag, 22. März 2026 | 16:05 Uhr
Der Mann soll das Feuer selbst gelegt haben
APA/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER
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Von: apa

In der Justizanstalt Eisenstadt ist ein Mann bei einem Brand in einer Zelle ums Leben gekommen. Der Häftling dürfte das Feuer am Samstagabend selbst gelegt haben, wie das Justizministerium am Sonntag mitteilte. Die polizeilichen Ermittlungen bzw. eine interne Prüfung zur Klärung der näheren Umstände laufen, hieß es in der Stellungnahme.

Nach den derzeit vorliegenden Informationen soll der Insasse zuvor seine Haftraumtür mit Inventar verbarrikadiert und anschließend ein Feuer gelegt haben. Trotz unverzüglichem Einschreitens der Bediensteten sowie der beigezogenen Feuerwehr und des Notarztes konnte der Insasse nicht gerettet werden, erklärte das Ministerium.

Weitere Personen seien nicht zu Schaden gekommen, wurde betont. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Justizanstalt wurde die Inanspruchnahme des psychologischen Dienstes angeboten.

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