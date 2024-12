Mann überfährt in London vier Menschen

Von: APA/dpa

Nach einem Streit in einer Disco im Zentrum von London hat ein Mann mit seinem Auto mehrere Menschen überfahren. “Vier Fußgänger wurden ins Krankenhaus gebracht, eine Person schwebt noch immer in Lebensgefahr”, teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt mit. Sie nahm den 31 Jahre alten Fahrer wegen versuchten Mordes fest.

“Es wird angenommen, dass der Verdächtige in eine Auseinandersetzung in einem Nachtclub verwickelt war, bevor er in sein Auto stieg und auf den Gehsteig fuhr”, sagte Deputy Assistant Commissioner Stuart Cundy. Es handle sich um einen Einzelfall und nicht um Terrorismus. Der Tatort liegt im beliebten Szeneviertel Soho. Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden. Zu Alter und Geschlecht der Opfer gab es zunächst keine Informationen.