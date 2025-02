Mann umgeht vor Flug von Wien nach China Kontrollen

Von: apa

Ohne Pass- und Ticketkontrolle ist ein Mann auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) in einen Flieger gelangt. Auf dem Weg nach China dürfte er sich auf dem WC versteckt haben, wie auch die “Krone” berichtete. Nach Ankunft wurde der “blinde Passagier” den Behörden übergeben. Infolge der Überstellung nach Österreich gab es Anzeigen, ein Verfahren wegen Betrugs wurde eingestellt. Flughafen und Polizei betonten, dass die Sicherheit stets gewährleistet war.

Der Vorfall datiert laut Angaben der Exekutive vom 5. Februar. “Die Person wurde nachweisbar korrekt sicherheitskontrolliert und dabei auf gefährliche oder verbotene Gegenstände überprüft”, hielt der Flughafen Wien in einer übermittelten Stellungnahme fest. In weiterer Folge dürfte sich der Beschuldigte – laut “Krone” ein 27-jähriger afghanischer Staatsbürger – bei der Grenzkontrolle und beim Boarding-Vorgang hinter angestellten Reisenden vorbeigeschlichen haben und letztlich an Bord der Maschine gelangt sein.

Staatsanwaltschaft: “Keine gerichtlich strafbare Handlung”

Nach der Landung in Shenzhen wurde der Mann den Behörden in China übergeben und in der Folge nach Österreich zurückgeführt. Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat befragten ihn, Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Korneuburg und die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde waren die Folge. Im Raum standen die Übertretung des Grenzkontrollgesetzes nach dem Verwaltungsstrafgesetz sowie der Verdacht des Betruges, hieß es am Dienstag auf Anfrage seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich. “Es lag keine gerichtlich strafbare Handlung vor”, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft einen “Krone”-Bericht. Das Verfahren sei inzwischen eingestellt worden. Der Tatbestand des Betrugs sei nicht erfüllt gewesen, weil dieser eine Täuschung voraussetze, und diese sei nicht vorgelegen.

“Das Stadtpolizeikommando Schwechat hat den Vorfall gemeinsam mit den Verantwortlichen des Flughafens Wien Schwechat zur Optimierung der Sicherheitsstandards evaluiert”, wurde vonseiten der Exekutive festgehalten. “Die Erhebungsschritte bzw. Maßnahmen hinsichtlich des Abfluges des Passagiers wurden seitens des Stadtpolizeikommandos Schwechat durch Sichtung des Videomaterials minutiös festgehalten und dokumentiert.”