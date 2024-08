Mann unter Drogeneinfluss verletzt sich selbst

Festnahme in Bozen

Von: mk

Bozen – Weil Anrainer in der Südtiroler Straße und Umgebung in Bozen sich über zunehmenden Drogenhandel und die Anwesenheit von Obdachlosen beschwert haben, sind die Carabinieri eingeschritten. Bereits seit Juli gibt es verschärfte Kontrollen, am späten Donnerstagabend ist es nun zu einer wichtigen Festnahme gekommen.

Während einer Kontrolle im Innenhof zwischen Handelskammer und Stadttheater hielten die Carabinieri auf dem Verdi-Platz drei Männer auf, die sich miteinander unterhielten. Eine der Personen, die beim Anblick der Ordnungshüter versuchte, den Platz zu verlassen, erregte sofort Verdacht. Deshalb entschlossen sich die Carabinieri, alle drei festzuhalten und eine genauere Durchsuchung vorzunehmen.

In der Tat wurden auf dem Sattel des Fahrrads, das einer der Männer benutzt hatte, ein Zehn-Euro-Schein und 1,86 Gramm Drogen – vermutlich Haschisch – gefunden. Der Aufforderung, weitere Drogen in ihrem Besitz zu übergeben, kamen die beiden anderen Männer spontan nach und händigten den Carabinieri eine geringe Menge an Haschisch aus.

Als sie den Fahrradbesitzer durchsuchten, fanden die Carabinieri allerdings weitere 73,84 Gramm Haschisch, das auf zwei Packungen aufgeteilt war. Außerdem konnten 142 Euro in bar sichergestellt werden. Zudem wurden im Rektum des Mannes 0,80 Gramm Kokain gefunden.

Der Mann, der sich bereits in berauschtem Zustand befand, legte selbstverletzendes Verhalten an den Tag. Deshalb waren ein ärztliches Eingreifen und der anschließender Transport in die Notaufnahme erforderlich.