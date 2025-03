Mann wegen Mordversuchs in Tirol festgenommen

Von: apa

Ein 43-Jähriger ist am Dienstag wegen eines versuchten Mordes an einem 20-Jährigen in einer Flüchtlingsunterkunft im Tiroler Kufstein festgenommen worden. Der Staatenlose soll seinen Kontrahenten aus Somalia im Zuge eines Streits mit einem Küchenmesser bedroht und attackiert haben. Er führte eine “Schwungbewegung in Richtung des Halses” des Jüngeren aus, berichtete die Polizei am Donnerstag. Das Opfer konnte den Angriff mit der linken Hand abwehren und wurde dabei verletzt.

Der 20-Jährige hatte Glück und kam mit einer Schnittverletzung am Daumen davon, hieß es. Er musste lediglich ambulant behandelt werden. Der Verdächtige wurde anschließend festgenommen, er bestritt die Tat bisher. Der Staatenlose wurde in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.