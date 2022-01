Maria Götsch feiert ihren 101. Geburtstag

Meran – Am Freitag, den 31. Dezember hat Maria Götsch im Beisein ihrer Söhne Hubert und Horst und engster Familienangehörigen ihren 101. Geburtstag gefeiert.

Frau Götsch wurde in Marling geboren und lebt seit 2006 im. Bereits als Mädchen hatte sie in der Marmeladenfabrik Zuegg in Lana gearbeitet und war später auch als Kindergärtnerin tätig gewesen. Ab 1950 führte sie zusammen mit ihrem Ehemann die Meraner Tauschhalle in den Lauben und das Möbelgeschäft Grittner am Pfarrplatz.

Bei der Feier mit dabei war auch Sozialstadtrat Stefan Frötscher. Er überbrachte der Jubilarin einen Blumenstrauß und die Glückwünsche der Meraner Stadtverwaltung.